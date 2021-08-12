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38 kaçak göçmen çıkan minibüsün sürücüsü tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir minibüste polis ekiplerince yapılan incelemede, 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü ise tutuklandı.

Asayiş 12.08.2021, 20:54
38 kaçak göçmen çıkan minibüsün sürücüsü tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir minibüste polis ekiplerince yapılan incelemede, 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs sürücüsü ise tutuklandı.

Olay, TEM Otoyolu İzmit geçişi, Kandıra gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste inceleme yapan ekipler minibüs içerisinde 35’i Suriye 3’ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 38 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü. H.M.A. isimli Suriye uyruklu minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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