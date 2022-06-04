38 ilde ’Miras’ operasyonu: 17 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç gurubuna yönelik 31 Mayıs tarihinde Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı ’Miras’ adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120’si yakalanarak gözaltına alındı. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 120 şüpheliden 34’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 2 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.