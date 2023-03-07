36 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 sivil törenle anıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi’nde 7 Mart 1987’de PKK’lı teröristlerce katledilen 8 sivilin acısı tazeliğini korurken, şehitler mezarları başında anıldı.

PKK’lı teröristler, 7 Mart 1987’de Açıkyol Mahallesi’ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık’ı (10) şehit etmişti. 36 yıl önce şehit edilen 8 sivilin acıları tazeliğini korurken, şehitler mezarları başında anıldı. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanılan anma programına, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve ilçe protokolü katıldı.

"Son terörist yok olana kadar mücadelemiz devam edecek"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı terörün kökünü kazıyacaklarını belirterek, "Son terörist yok olana kadar mücadelemiz devam edecek. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz. 8 vatandaşımız 1987 yılında şehit edildi. 8 vatandaşımızın 6’sı çocuk yaştaydı. Bu terör örgütünün ne kadar cani olduğunun kanıtıdır. Halkımız şunu bilmeli ki devletimiz terörle mücadelede son derece kararlı ve güçlüdür" şeklinde konuştu.