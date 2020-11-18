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36 yaşındaki gemici kamarasında ölü bulundu

Taşıdığı hurda demir yükünü boşaltmak üzere Bartın Limanına yanaşan Panama bandıralı ’Focha’ isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu 36 yaşındaki Andrıy D., kamarasında ölü bulundu.

Asayiş 18.11.2020, 14:28
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36 yaşındaki gemici kamarasında ölü bulundu

Taşıdığı hurda demir yükünü boşaltmak üzere Bartın Limanına yanaşan Panama bandıralı ’Focha’ isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu 36 yaşındaki Andrıy D., kamarasında ölü bulundu.

Bartın Limanına yük boşaltmak için yanaşan panama bandralı ’Focha’ isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu 36 yaşındaki Andrıy D., kamarasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre hurda demir taşıyan ve yükünü boşaltmak için Bartın Limanına yanaşan Panama bandıralı ’Focha’ isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu 36 yaşındaki Andrıy D., dün rahatsızlanması üzerine Bartın’da hastaneye başvurdu. Tedavisinin ardından yeniden görevli olduğu gemiye dönen Andrıy D., istirahat etmek için kamarasına geçti. Sabah saatlerinde Andrıy D.’nin kamarasında hareketsiz halde olduğunu gören mesai arkadaşları durumu görevlilere bildirdi. Limana gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Andrıy D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Andrıy D.’nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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