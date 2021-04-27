36 milyon dolarlık vurgunla ilgili iddianame tamamlandı

Çin’e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi hakkında savcılık iddianamesini hazırladı. Savcılık, örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen şüpheliler Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit hakkında toplam 33 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

Savcılık son yılların en büyük yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık operasyonu hakkında iddianamesini hazırladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre’de bulunan şirketle, Tekirdağ’da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verildi. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ’dan Çin’in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceği anlatıldı. Fakat teslimatta suçtan zarar gören firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerde saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderildiği hususunun tespit edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Kaldırım taşını satın almışlar

İddianamede, dolandırıcılığın şüpheliler Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit tarafından tertip edildiği, görev dağılımını yaptıkları ve talimat doğrultusunda Saime Çokyiğit üzerinden haberleşmenin sağlandığına yer verildi. Organizasyon içerisinde talimat ile şüpheli Dursun Çokyiğit ile Muammer Karaman’ın kaldırım taşını satın aldıkları belirtildi. Kaldırım taşını şüpheli Orhan Molaoğlu’nun firmasına fatura edildiği fakat dolandırıcı şirketle aynı adresi paylaşan başka bir şirketin sahibi Ferhat Ulusoy aracılığıyla kaldırım taşlarının Tekirdağ’da konu olan şirkete indirildiği belirtildi. Konteynerlerin sigortalanması noktasında şüpheli Başak Yeşilbaş’ın devreye girdiğini aynı zamanda sevkiyat esnasında 2 adet konteynerde çıkan ikiz mühür sıkıntısını sahte evrak düzenleyerek aştığına yer verildi. Konteynerin yollama sorununun aşılmasında da şüpheli Sedat Uzun’un yer aldığı anlatıldı.

6 adet sahte sigorta poliçesi hazırladılar

İddianamede, olay esnasında şüpheli Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş ve Dursun Çokyiğit’in kaldırım taşlarının tırlara yüklenmesinde işin başında olduklarına ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasına engel olduklarına yer verildi. Aynı zamanda bu şahısların tırlara yüklenen malın Ambarlı Gümrük Limanı’nın sevkiyatında, mühürlerin sökülmesinde ve konteynerlerin yüklenmesinde rol aldıkları anlatıldı. Şüpheli Tayfun Gıcır’ın kaldırım taşlarını bakırmış gibi göstererek 6 adet sahte sigorta poliçesi hazırladığı belirtildi. Aynı zamanda iddianamede Gıcır’ın dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının kendisine verildiğine dair beyanları yer aldı.

Kaldırım taşı çıktığı tespit edildi

Ambarlı Gümrük Limanı’ndan 8 ayrı sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının herhangi bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi aşamasında Vedat Ulusoy’un, Çağrı Koçoğlu’nun ve Bora İbiş’in görev aldıkları belirtildi. İddianamede şüpheli Ramazan Öner’in bakır fabrikasının ismini diğer firmaya benzer bir isimle değiştirdiği bunun da banka tarafından anlaşılınca ödemeyi alamadığı ve firmasının ismini yeniden eski haline getirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçun işlendiği ve şahısların emir komuta zinciri halinde çalıştıkları Ambarlı Gümrük Limanı’nda ikiz mühür problemi sebebiyle kalan 2 konteynerin ve Çin’e gönderilen konteynerlerin içinden de kaldırım taşı çıktığının tespit edildiği anlatıldı.

Savcılık, örgüt yöneticileri olarak yargılanan sanıklar Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar, ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar toplamda 33 yıl 3 aya kadar hapis talebinde bulundu.

Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy’un ‘örgüte üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçlarından 9’ar yıl 3’er aydan 29’ar yıl 3’er aya kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar; Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş hakkında da ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçundan aynı oranda hapis cezası talep edildi.