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36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma

İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı’nın sorumlularının “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçuyla yargılandığı davada sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşmaya varan tartışma çıkması nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Asayiş 19.11.2021, 13:02
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında yumruklaşma

İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı’nın sorumlularının “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçuyla yargılandığı davada sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşmaya varan tartışma çıkması nedeniyle duruşmaya ara verildi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremin ardından tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yıkılan Rıza Bey Apartmanında 36 kişinin hayatını kaybetmesi, 17 kişinin de yaralanması nedeniyle haklarında “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açılan 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Geçen celsede yapılan SEGBİS kaydının, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli zabıt katibi tarafından tutanağa eksik geçirildiği iddiasında bulunan müşteki avukatları, görevli zabıt katibinin değiştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, zabıt katibini görevden alarak başka bir zabıt katibi ile duruşmaya devam edilmesi yönünde karar vererek, duruşmaya devam edildi.

“Çatlaklar epoksi ile dolduruldu”

Tutuksuz sanık olarak yargılanan ve geçmiş dönemlerde Rıza Bey Apartmanında yöneticilik yapan R.B., 1999-2010 yılları arasında apartmanda oturduğunu ifade ederek, “2010 yılında çocuğumun işi nedeniyle İstanbul’a taşındık. Rıza Bey Apartmanındaki dairemizi de kiraya verdik. 2006-2009 yılları arasında apartman yöneticisi olarak görev yaptım. Yönetici olduğum dönemde apartmanda deprem nedeniyle belediye tarafından bir tespit yapılmadı. Apartmanın depreme karşı güçlendirilmesi de hiç gündeme gelmedi. 2003 yılındaki depremden sonra binada küçük çatlaklar meydana geldi. O dönemki apartman yönetimi çatlakları epoksi ile doldurdu. Apartmanda oturduğum dönemde, binanın depreme dayanıksız olduğunu hiç düşünmedim. Öyle olsa kendim de oturmazdım. Kentsel dönüşümle ilgili de hiç görüşme yapılmadı” dedi.

Sanığın ifade verdiği sırada depremde yakınlarını kaybeden bir müşteki, sanığa soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, soru sorulmasını reddedince taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası sanık yakını olduğunu söyleyen bir kişi, müştekilere bağırınca zaman zaman sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşma yaşandı. Duruşma salonunda bulunan polislerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden ayrıldı.

Mahkeme heyeti, çıkan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.

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