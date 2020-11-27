3500 adet PS5 satın alıp karaborsadan satışa çıkardılar, pişman değiller

PlayStation 5 satışa çıktığı ilk gün itibariyle dünya genelinde tükendi. Bu durum ne yazık ki karaborsacılar tarafından da farkedildi. Özellikle yurtdışında 500 dolarlık PS5 konsolları 1000 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bot yazılımlar sayesinde yüksek satın alım yaptılar

Business Insıder'da yer alan habere göre İngiltereli bir karaborsacı grubu, yazılım botlar kullanarak tam 3500 PlayStation 5 konsolu satın almayı başardı. Grubun yüzlerce kişiden oluştuğu ve her bir üyenin belli bir ücret karşılığında botlarla stokları kontrol ettiği belirtiliyor. Stok girdiği anda botlar hemen devreye girip otomatik olarak PS5'leri satın almış. Bu şekilde normal kullanıcılar stok bulamazken karaborsacı grubun elinde binlerce PS5 toplanmış.

CrepChiefNotify isimli grubun uzun süredir karaborsa işinde olduğu ve PS5 öncesinde normalde sneaker ayakkabıları hedef aldığı belirtiliyor. Yani grup işinde epey tecrübeli. PS5 gibi bir madeni bulunca hemen değerlendirmişler.