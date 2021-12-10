350 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu kamerada

Kayseri’de 350 polisin katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonu, polis kamerasına yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 350 polisin katıldığı şafak operasyonunda yaşananlar polis kamerasına yansıdı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’nde 20 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda kapıları koçbaşı ile kırılan evlerde arama yapıldı. Yapılan aramada, çok sayıda silah, pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 ay süreli teknik ve takipli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.