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350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA PİYASA DEĞERİ 350 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 22.10.2020, 17:51
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Kahramanmaraş’ta bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep çevre yolundan Kahramanmaraş’a seyir halinde olan 01 plakalı kapalı kasa kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 820 bin dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 350 bin lira olduğu öğrenildi. Araç içerisindeki şüpheli Veysi Ş. (32) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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