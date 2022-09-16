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35 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay’ın Hassa ilçesinde, 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Asayiş 16.09.2022, 10:44
Hatay’ın Hassa ilçesinde, 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında "Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve mala zarar verme" suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen A.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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