34’er yıl hapis cezası bulunan 2 firari evlerinde yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 5 yıldır firari olan ve 34’er yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2017 yılında karıştıkları bir olaydan, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürmekten 34’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve H.İ., Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Kasten adam öldürmekten yaklaşık 5 yıldır aranan M.İ ve H.İ.’nin yakalanmamak için dağda saklandıkları, havaların soğuması ile birlikte yemek ve barınma maksatlı köyde bulunan evlerine geldikleri istihbaratını alan jandarma ekiplerinin, gece yarısı saat 02.30’da operasyon düzenlediği ve yapılan baskınla her iki mahkumu evlerinde yakaladığı öğrenildi.

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.