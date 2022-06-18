34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT’a yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında nitelikli dolandırıcılık ve beş adet çeşitli suçlardan toplamda 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli Kuşadası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan O.D. adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.