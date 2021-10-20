34 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten öldürme suçundan 34 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Kasten Öldürme” suçundan kesinleşmiş 34 yıl 8 ay ceza ile aranması bulunan M.B. isimli şahıs, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalandı. M.B. hakkında yapılan işlemlerin ardından Alanya L Tipi Cezaevine sevk edildi.