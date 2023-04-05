3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen ve 3 milyar 400 milyonluk banka hesabının tespit edildiği yasa dışı bahis ve para aklama operasyonuyla ilgili adliyeye sevk edilen 31 kişiden 21’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkez ilçeleri ile birlikte aralarında İstanbul, İzmir ve Adana’nın da bulunduğu toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların banka hesaplarında 3 milyar 400 milyon lira para haraketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında banka hesapları ile 13 araç, 2 arsa, 2 ev ve para aklamada kullanılan 9 firmaya el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 31’i bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.D., F.D., E.D., B.Ç., Ü.D. , H.E.Z., İ.R.B., T.Y.K., D.K., O.C, .E.B., M.E.D., M.D., G.Y., M.H.D., O.T., E.Y., F.A., R.Ç., Ö.E. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, M.Y., A.Ç. ve H.G.’ye ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.