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3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Asayiş 21.06.2021, 13:08
3.3 milyon TL’lik gasp olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, geçtiğimiz günlerde maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir’deki bir rezidans dairesinden atlayarak intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı bugün adliyeye sevk edildi.
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