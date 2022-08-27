33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda 33 bin uyuşturucu hap yakalatan 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir lüks otomobil ile uyuşturucu hap getirileceği bilgisi edindi. Polis bu bilgi üzerine otomobilin geçeceği güzergahlarda önlem aldı. Bir süre sonra lüks otomobil geldi. Polis otomobili durdurup içindeki, S.A. (32) H.A. (32) ve A.N. (22) Y.E.H.’yi (22) indirdi. Polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle otomobilde arama başlattı. Aramada polis köpeği otomobilin arka koltuğunun altında tepki verdi. Polis arka koltuğu kaldırdığında 15 pakete saklanmış halde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis zanlıları sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Zanlılar ifadelerinde otomobilde uyuşturucu olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.