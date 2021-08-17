32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, İskenderun’da yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 32 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; adli mercilerce, hakkında 5 adet nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 4 adet mala zarar verme, 5 adet bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 1 adet silahla tehdit ve 1 adet görevi yaptırmamak için direnme suçları işlediği iddiasıyla 16 ayrı suç kaydı nedeniyle 32 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A. isimli şahıs İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs N.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.