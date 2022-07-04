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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
32 yaşındaki vatandaş su kanalında ölü bulundu
Kırıkkale’de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.
Asayiş 04.07.2022, 14:48
Kırıkkale’de 32 yaşındaki vatandaş, sabah iş yerine gelen vatandaşlar tarafından su kanalında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi’ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 32 yaşındaki Gencay Göçer hayatını kaybettiği belirlendi. Genç vatandaşın kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 32 yaşındaki gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.