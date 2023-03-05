32 suç kaydı bulunuyordu, Bolu’da yakalandı

Bolu’da, 11 ilde 32 farklı dolandırıcılık olayına karışan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Zonguldak, İzmir, Sakarya, Hatay, Konya, Erzurum ve Bolu’da dolandırıcılık olaylarına karışan T.D.’nin (23) kentte olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından T.D.’nin içinde bulunduğu otomobil, Paşaköy Mahallesi’nde durduruldu. Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 32 farklı suç kaydı bulunan Tolga D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.