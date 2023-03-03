313 personelle 5 ilde organizatörlere şafak operasyonu

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde 313 personelin katılımıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan organizatör şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan organizatör şahısların yakalanmasına yönelik Van ve Bitlis merkezli 5 ilde (Van, Bitlis, İstanbul, Antalya, Hakkari) 98 ekip ve 313 personelin katılımıyla 118 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü de Polis Özel Harekat ekipleriyle il genelinde helikopter ve dron destekli şafak operasyonu düzenledi. Polis ekiplerince merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki 5 katlı bir evde bulunan 2 organizatörün yakalanması için şafak vaktinde operasyon yaptı. Ekiplerce adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

5 ilde düzenlenen operasyon sonucunda 74 şahıs gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.