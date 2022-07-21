31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü gibi devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından, 22 Temmuz 1991’de Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesinde araca düzenlenen mayınlı saldırı ile şehit edilen 11 kişi mezarları başında dualarla anıldı.

PKK tarafından 31 yıl önce araç içerisinde katledilen 10’u sivil 1’i güvenlik korucusu olmak 11 kişi mezarları başında dualarla yad edildi. Sivil şehit Hasan Akıncı’nın oğlu Haşim Akıncı, ‘’22 Temmuz 1991’de olay gerçekleşti. 31 yıl önce bugün gibi şehitlerimizi anıyoruz. Sarıköyden Midyat’a giden minibüsteki akrabalarımız 11 aynı aileden 11 kişi hunharca minibüs patlatılarak şehit edildi. 5 kişi de yaralandı. Midyat’a giden minibüs köyden 1.5 kilometre ileride patlatıldı. PKK’yı lanetliyoruz ve kahrolsun PKK diyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum’’ dedi.

Emekli güvenlik korucusu İsmail Akıncı, ‘’Bundan 31 yıl önce şu yolumuza mayın döşeniyor. Minibüs mayna basarak 11 şehit verdik. Lanetliyoruz PKK’yı her yıl bugün gibi acımız tazeleniyor, nasıl acıyı çekiyorsak inşallah onlar mislisini yaşarlar’’ diye konuştu. Mayın ile patlatılan minibüste şehit olanlar, İbrahim Akbulut, Yusuf Akıncı, Davut Akıncı, M.Salih Akıncı, Tırhi Akıncı, M.Zeki Akıncı, Hasan Akıncı, Halil Akıncı, Mühittin Akıncı, Ali Ağırman ve İzzettin Acar şehit oldular.

22 Temmuz 1991 yılında Sarıköy Midyat yolunda terör örgütü tarafından hunharca mayın döşemesi sonucu 10’u sivil 1’i güvenlik korucusu olmak üzere 11 kişi şehit olmuştu.