31 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri’de birçok suçtan kesinleşmiş 31 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce, Yeni Mahalle’de yapılan çalışmalarda hakkında ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından 31 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (46) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K. cezaevine teslim edildi.