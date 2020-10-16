300 öğrenciye akülü çocuk arabalarıyla trafik eğitimi verildi

Bilecik’te Mobil Trafik Eğitim Tırı çocukların büyük ilgisini çekerken, 300 öğrenciye akülü arabalarla trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak projesiyle Mobil Trafik Eğitim Tırı Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Mobil Trafik Eğitim Tırı öğrencilerin ilgisini çekecek görsellerle ve trafik işaretleriyle süslendi. Ses sistemi, akülü çocuk arabaları, lcd televizyon, minyatür trafik işaretleri ve minyatür trafik lambaları, ikaz dubası, minyatür futbol kalesi ve futbol topu, 115 metrekare boyutunda baskılı trafik eğitim brandası ile de trafik eğitimleri vermeye uygun hale getirilen tırın bugünkü adresi Bilecik oldu. Korona virüs tedbirleri alınarak, Ertuğrulgazi İlkokulu bahçesine kurulan parkurda çocuklar akülü çocuk arabalarını sürerek, trafik kurallarını öğrendiler.

"Şimdiki çocukların çok şanslı olduklarını düşünüyorum"

Ertuğrulgazi İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Dilek Aydın, çocukların çok küçük yaşta trafik eğitimi verildiğini anlatarak, "Şimdiki çocukların çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini yaya geçitlerine dikkat edilmesi gerektiğini, emniyet kemerini takılması gerektiğini öğrendiler" dedi.

Öğrenciler ise, "Arabalarla döndük dolaştık yaya geçidine geldik, trafik ışıklarına uyduk. Kırmızı ışıkta geçmemizi sarı ışıkta hazırlanmamızı ve yeşilde geçmemizi öğrendik. Polis amcalar bize trafik kurallarını öğretti" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan 2 gün sürecek olan eğitimde 1, 2, 3. ve 4. sınıflardaki yaklaşık 300 öğrenciye ulaşmak hedefleniyor.