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300 bin TL’lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir iş yerinden 300 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı.

Asayiş 22.07.2022, 18:42
300 bin TL’lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir iş yerinden 300 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Doğu Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden toplam değeri 300 bin TL olan hırdavat malzemeleri çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, malzemeleri çalan Y.A. (26) yakalandı.

Çalınan malzemeler ekipler tarafından sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Y.A. da sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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