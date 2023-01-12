30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs zeytinyağı fabrikasında yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zeytinyağı fabrikasında yakalanan şahsın, 9 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Gündoğdu Mahallesi’nde zeytinyağı fabrikasında yakalanan A.S. isimli şahsın, 9 ayrı dosyadan toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

A.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edilirken, jandarmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir’ denildi.