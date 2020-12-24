30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalarda ’dolandırıcılık’, ’başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama’, ’bilişim sistemleri banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından dolayı hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yakalandı. Diğer yandan ’hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ’tutuklu veya hükümlünün kaçması’ suçlarından dolayı hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ise, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Ayrıca Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen 11 ayrı bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.