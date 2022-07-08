30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan geniş çaplı çalışmalarda, hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde 174 parça eşya ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde ise; 26’sı polis, 4’ü jandarma sorumluluk bölgesi olduğu tespit edilen 14’ü evden hırsızlık, 4’ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 4’ü otodan hırsızlık ve 8’i açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 30 hırsızlık olayının mağduru tespit edildi. 30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçen malzemelerin sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.