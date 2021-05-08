30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasının atık sahasında yaklaşık 30 dönümlük alan alev alev yandı .Yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Aslan Çimento Fabrikası’nın atık sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın atık sahasında yaklaşık 30 dönümlük bir arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Atıkların iç taraflarında yangının devam etmesi üzerine bölgeye iş makinası da getirildi. Ekipler, yangını yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra ekipler, atıkların yeniden yanmaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmazken, atık sahasında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.