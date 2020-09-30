30 bin civciv için hazırlık yapılan kümes alev alev yandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı kümes alev alev yandı. 30 bin civciv için hazırlanan kümeste hayvanların olmaması teselli etti.

Olay, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aydın isimli vatandaşa ait olan tavuk çiftliğindeki iki katlı kümeste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı kümesi tamamen sardı. Alev alev yanan kümes için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda kümeste büyük çapta hasar oluştu. Çiftlik sahibi Aydın, yangın da her şeyin küle döndüğünü belirtti.

Yangın sırasında boş olan kümeste bir gün sonra getirilecek 30 bin civciv için hazırlık yapıldığı öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.