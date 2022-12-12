3 yıl sonra kardeşiyle aynı yazgıyı yaşadı

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 11 gün önce motosiklet kazası geçiren Ümmet Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ümmet Keskin, 3 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden kardeşinin yanında toprağa verildi.

Kaza, 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ümmet Keskin (38) idaresindeki 54 ABM 436 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki 54 SB 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalesi sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Keskin, hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ümmet Keskin, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde bulunan Yeşildirek Cami’nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Ümmet Keskin’in motosiklet tutkunu kardeşi Adem Keskin’de 2 Mayıs 2019 tarihinde Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak ağaca çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. Ümmet Keskin, 3 yıl sonra aynı yazgıyı yaşadığı kardeşinin yanında toprağa verildi.