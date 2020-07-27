3 yıl sonra babası ile aynı kaderi yaşayan oğlunu son yolculuğuna böyle uğurladı
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE 2017 YILINDA TEKNE İLE AÇILDIĞI DERİN SULARDA BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILAN VE 3 YIL SÜREN YAŞAM SAVAŞINA YENİK DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ VEYSEL, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. AYNI FACİADA EŞİNİ DE KAYBEDEN ACILI ANNE İSE CAMİNİN CAMINDAN OĞLUNUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIŞINI GÖZYAŞLARI ARASINDA İZLEDİ.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2017 yılında tekne ile açıldığı derin sularda boğulmaktan son anda kurtarılan ve 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düşen 8 yaşındaki Veysel, son yolculuğuna uğurlandı. Aynı faciada eşini de kaybeden acılı anne ise caminin camından oğlunun son yolculuğuna uğurlanışını gözyaşları arasında izledi.
Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Hakan Uzel ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.
Oğlunu son yolculuğuna böyle uğurladı
Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Köşem Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Veysel’in cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazını caminin camından izleyen anne Müjde Büyükyaşar ise gözyaşlarına boğuldu.
“Babası kendisini çocuğuna feda etti”
Veysel’in babası Şerafettin Büyükyaşar’ın da oğlunu kurtarmaya çalışırken vefat ettiğini belirten Müjde Büyükyaşar’ın kardeşi Selçuk Erdener, “2017 yılında İzmit marinada tekne faciası yaşandı. Babası çocuğunu kurtarmak isterken boğuldu. Babası kendisini çocuğuna feda etti. O süreçten bugüne çocuk 3 yıl boyunca bitkisel hayatta kaldı. İyileşmesi için çok uğraştık. Ama kurtaramadık. Kader böyleymiş” dedi.
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