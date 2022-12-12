3 yaşındaki kızını terlikle döverek öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Başkent’te, 3 yaşındaki kızını terlikle döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan annenin yargılanmasına devam edildi.

Ankara’da kızıyla birlikte yaşayan anne Şerife Lülecioğlu, evde kedi beslediği için kızına sinirlenerek terlikle darbetti. Yaralanan küçük kız Elif Lülecioğlu baygınlık geçirdi. Bir süre sonra annesi A.İ.’yi arayan Şerife Lülecioğlu, yaşanan durumu anlattı. Eve gelen A.İ., sağlık ekiplerine haber vererek kızını ve torununu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Şerife Lülecioğlu hakkında, ’canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’2 kez silahtan sayılan cisimle kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne Lülecioğlu, iddianamede yer alan ifadesinde, kızı 2 yaşındayken kedinin tüyünü ağzına aldığı için yine terlikle ellerine vurduğunu söyledi.

İddianamede yer alan adli tıp kurumu raporunda, küçük çocuğun göğüs bölgesinde çok sayıda ve farklı zamanlarda oluşmuş darbeler yer alırken, kafatasında kırık ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti meydana geldiği belirtildi.

"Elimdeki terlikle kızıma kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum"

Şerife Lülecioğlu’nun, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Lülecioğlu beyanlarında, "Evde beslediği kedilerinin masanın üstüne çıkmasına sinirleniyorum. Kızım Elif kedileri kovalıyor. Kızıma ’dur’ dedim ama dinlemedi; bu yüzden sinirlendim. Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında kızım bana bir şey dememişti, zaten çok konuşamıyordu, daha küçüktü. Ben çocuğumun kafasına vurmadım, hatırlamıyorum. Epilepsi hastası olduğum için sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum. Kızımı öldürmek gibi bir amacım yoktu, çok pişmanım" ifadelerine yer verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.