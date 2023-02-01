3 yaşındaki kızın vücudunda sigara söndüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara’da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yaşarcan Ünal ve çocuğun annesi K.Ç.’nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşarcan Ünal ile taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık K.Ç. ise duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, önceki celsede alınan ara karar gereği, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, talep edilen işlemlerin devam ettiğini söyledi. Ardından söz alan sanık Ünal, soruşturma aşamasında iki kez rapor alındığını, raporların ilkinde iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bilgi yer almadığını söyledi.

Tahliyesini talep etti

İkinci raporda ise çocuğun istismara uğradığına dair tespit yapıldığını aktaran Ünal, iki rapor arasında çelişki olduğunu, bu durumun lehine değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Uzun süre tutuklu yargılandığını belirten Ünal, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatları beyanlarını da alan mahkeme heyeti, ardından ara kararını açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanık Ünal’ın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı 13 Nisan’a erteledi.