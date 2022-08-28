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3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.
Asayiş 28.08.2022, 00:55
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre K.A.Ç.’nin (3) elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.’ye (25) isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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