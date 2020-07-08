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3 yaşındaki çocuğa sigara içiren şahıs Kızıltepe’de gözaltına alındı
SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA SİGARA İÇİRMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 08.07.2020, 20:52
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.
İddiaya göre M. K. isimli bir şahıs 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kızıltepe’de polis ekipleri M.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Hastane sağlık kontrolünden geçirilen şahıs savcılığa çıkarıldı. Şahsın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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