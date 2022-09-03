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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.
Asayiş 03.09.2022, 18:00
PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.
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