3 polisi yaralayan bir kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu uygulaması yapan polislere ateş edip 3’ünü yaralayan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.’yi (18) gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler (22) polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel harekat ve TEM ekipleri zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya aldı. Şüphelilerin kaçmış olabileceği değerlendirilen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Murat K.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı. Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, “Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tahir Gürler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.