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3 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Asayiş 31.05.2022, 17:56
3 PKK’lı ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 37’ye yükseldi.

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