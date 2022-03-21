3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Niğde’de kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Kayseri yolu Ditaş Kavşağında meydana geldi. 51 ABZ 231, 68 EE 362 ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan 7 kişiyi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.