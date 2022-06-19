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3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Kocaeli’de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 19.06.2022, 16:39
3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Kocaeli’de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kırkarmut sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil, Kırkarmut sapağında kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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