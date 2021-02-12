3 otomobil çarpıştı, panelvan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 işi yaralandı. Panelvan araç içerisinde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu yanyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamil A. idaresindeki 16 AFR 028 plakalı Audi marka otomobil, yol kenarında bulunan bir elektronik mağazasının otoparkına dönüş yapmak için durdu. Aynı istikamette seyir halindeyken otomobilin durduğunu görünce yavaşlayan Çetin B. yönetimindeki 41 KY 352 plakalı Volkswagen marka minibüse Göksal K. idaresindeki 41 ADY 350 plakalı panelvan araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise Kamil A. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada midibüs sürücüsü Göksal K. yaralanırken, aynı araçtaki bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kadın sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.