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3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Asayiş 24.02.2022, 17:12
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 16’ya yükseldi.