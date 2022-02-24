3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 16’ya yükseldi.