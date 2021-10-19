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3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Bolu’da, 3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla açılan çukurdan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Asayiş 19.10.2021, 12:15
3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Bolu’da, 3 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kepçe yardımıyla açılan çukurdan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit mahallesi Afşar sokak üzerinde açılan 3 metrelik sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeğin düştüğü sondaj kuyusunun dar olması sebebiyle kurtarma çalışması için olay yerine iş makinesi istedi. İş makinesiyle sondaj kuyusunun hemen bitişiğine iş makinesi ile 3 metrelik çukur açıldı.

Merdiven yardımıyla çukura inen itfaiye eri, kazmayla köpeğin bulunduğu yere delik açarak yavru köpeği kurtardı. Yağmurun da etkisiyle bitkin düşen yavru köpek, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü.

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