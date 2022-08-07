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3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı
Bursa’da bir kişi yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak isteyince motosikleti süremedi.
Asayiş 07.08.2022, 09:43
Bursa’da bir kişi yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak isteyince motosikleti süremedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosiklette 3 metrelik merdiveni taşımak isteyince motosikleti süremedi. Motosikleti ayağıyla götüren sürücüyü görenler o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.