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3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı

Bursa’da bir kişi yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak isteyince motosikleti süremedi.

Asayiş 07.08.2022, 09:43
3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı

Bursa’da bir kişi yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak isteyince motosikleti süremedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosiklette 3 metrelik merdiveni taşımak isteyince motosikleti süremedi. Motosikleti ayağıyla götüren sürücüyü görenler o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.

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