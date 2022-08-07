3 metrelik merdiveni motosikletle taşımaya çalıştı

Bursa’da bir kişi yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak isteyince motosikleti süremedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosiklette 3 metrelik merdiveni taşımak isteyince motosikleti süremedi. Motosikleti ayağıyla götüren sürücüyü görenler o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.