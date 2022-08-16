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3 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldular

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Asayiş 16.08.2022, 22:06
3 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldular

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar Mevkiinde akşam 19.50 sıralarında 2 yaşındaki bir erkek çocuğu 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi. 2 yaşındaki Aybars Çakır isimli çocuğun hareketsiz yattığı ve ses verdiği bilgisine ulaşılırken ekipler bir yandan çocukla konuşurken bir yandan da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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