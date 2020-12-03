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3 maganda ambulans şoförünü döverek hastanelik etti

Kayseri’de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner vakaya gittiği sırada olayla hiç ilgisi olmayan 3 maganda tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Asayiş 03.12.2020, 10:47
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3 maganda ambulans şoförünü döverek hastanelik etti

Kayseri’de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner vakaya gittiği sırada olayla hiç ilgisi olmayan 3 maganda tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’ndeki 112 merkezinde ambulans şoförü olarak çalışan Muzaffer Özsayıner gelen ihbarı değerlendirmek için olay yerine gitti. Ambulans şoförü Özşahiner, olayla ilgisi olmayan ve ambulanstan maske isteyen 3 şehir magandası tarafından bıçak çekilerek dövüldü.

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan ambulans şoförü Özsayıner yapılan tedavisi sonrasında 4 gün iş göremezlik raporu aldı.

Polis olayla ilgili olarak kayıplara karışan 3 magandayı bulmak için çalışma başlattı.
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