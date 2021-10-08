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3 kişiyi silahla vuran şüpheliler tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişinin silahla vurulması sonucu meydana gelen olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 08.10.2021, 17:12
3 kişiyi silahla vuran şüpheliler tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişinin silahla vurulması sonucu meydana gelen olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesindeki Barlar Sokağında 5 Ekim Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.K., R.P. ve Ş.H. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olaya karışıp, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde B.Ç. ve T.H.M. isimli şüpheliler yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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