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3 kişiye mezar olan lüks otomobil beton ayağa çarpınca kağıt gibi ezildi

Denizli’de baba, 4 yaşındaki oğlu ve yolcu olarak bulunan bir gencin hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Aşırı süratli olduğu öğrenilen lüks otomobil, üst geçidin beton ayağına çarpınca kağıt gibi ezildi.

Asayiş 15.10.2021, 11:45
3 kişiye mezar olan lüks otomobil beton ayağa çarpınca kağıt gibi ezildi

Denizli’de baba, 4 yaşındaki oğlu ve yolcu olarak bulunan bir gencin hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Aşırı süratli olduğu öğrenilen lüks otomobil, üst geçidin beton ayağına çarpınca kağıt gibi ezildi.

Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, Alaattin Taş (42) idaresindeki 20 AB 064 Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarptıktan sonra hurda yığınına dönen lüks araçta bulunan sürücü Alaattin Taş olay yerinde, 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş ile araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ömer Akkun da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı süratli olduğu ve beton ayağa çarpmadan önce 23 metrelik fren izi tespit edilen otomobilin kağıt gibi ezildiği kazaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda aracın süratli bir şekilde seyrettiği, fren yapması sonucu savrulduğu ve üst geçidin beton ayağına çarptığı anlar yer aldı.

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