3 kişiye mezar olan aracın sürücüsü tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücü tutuklandı.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Bursa İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi’nden Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren dinlenme tesisine seyir halinde olan İlker M. (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Virajdaki beton elektrik direğine çarpan otomobil, parçalara ayrılarak çevreye savruldu. Kazada 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emine Tipi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak kurtulan 16 ACJ 797 plakalı aracın sürücüsü İlker M. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Dün aşırı hız yapmaktan dolayı trafik cezası yediği öğrenilen İlker M. ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dedi.

Adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Feride Tipi’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin yarın Yeniceköy Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.