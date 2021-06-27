3 kişinin yaralandığı kazada sürücü aracı bırakıp kaçtı

Antalya’da 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından, otomobil sürücülerinden birisi aracı bırakıp kaçtı. Kaza yapan diğer araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven ve Namık Kemal Caddelerinin kesiştiği kavşakta sola dönmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 07 JH 306 plakalı otomobile, Mehmet Çelik’in kullandığı 07 LPU 81 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, 07 LPU 81 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Rojin Demir, Filiz Demir ve Hasan Demir yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı

Kazanın ardından kazaya karışan 07 JH 306 plakalı otomobilin sürücüsü araçtan inip bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi. Sürücüsü kaçan otomobil, polis tarafından bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.